Prepare-se para o Carnaval: Escolas de Samba Revelam Enredos de 2025! Em mais uma novidade para o carnaval de 2025, o público vai poder participar da apresentação dos enredos das escolas de samba do... Momento MT|Do R7 18/08/2024 - 17h36 (Atualizado em 18/08/2024 - 17h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cristina Indio do Brasil/Agência Brasil

Em mais uma novidade para o carnaval de 2025, o público vai poder participar da apresentação dos enredos das escolas de samba do Grupo Especial, considerado a elite do carnaval carioca. O evento organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) chamado de Noite dos Enredos, será no dia 30 de agosto, a partir das 20h na Cidade do Samba, na região portuária da capital fluminense, onde estão localizados os barracões das agremiações.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

‌



Leia mais em MOMENTO MT



• Escolas de samba do Rio vão mostrar enredos 2025 na Cidade do Samba

• Sema solta jaguatirica resgatada em área urbana de Sapezal

• Corpo de Bombeiros alerta sobre ataques de abelhas no período de reprodução