Prepare-se para o Concurso Unificado: O que Levar e o que Evitar O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será realizado neste domingo (18), em dois turnos, em 228 municípios de todos os estados... Momento MT|Do R7 17/08/2024 - 13h06 (Atualizado em 17/08/2024 - 13h06 ) ‌



Concurso Unificado

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será realizado neste domingo (18), em dois turnos, em 228 municípios de todos os estados brasileiros. Para evitar transtornos para os candidatos no momento das provas, confira as orientações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) sobre o que pode levar e o que é proibido no dia da aplicação das provas.

