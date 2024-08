Momento MT |Do R7

Prepare-se para o Pedal dos Pais em Lucas do Rio Verde! A TV Conquista está em fase final de preparativos para mais uma edição do “Pedal dos Pais”, que ocorrerá neste domingo, 11 de agosto...

A TV Conquista está em fase final de preparativos para mais uma edição do “Pedal dos Pais”, que ocorrerá neste domingo, 11 de agosto, em Lucas do Rio Verde. O evento, que se consolidou também no calendário municipal, promete oferecer ainda mais surpresas e diversão para pais e filhos em 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.