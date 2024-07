Presidente da Feagro-MT critica proposta de Reforma Tributária em entrevista ao vivo na Band

O presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Mato Grosso (Feagro-MT), Isan Rezende, concedeu uma entrevista nesta quarta-feira (10.07), ao vivo em rede nacional, no programa Agro Mais, da Band, falando sobre a reforma tributária, na questão dos insumos agropecuários. Durante a entrevista, Rezende criticou duramente as mudanças propostas, destacando o impacto negativo sobre o setor produtivo agropecuário.

