Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta pressões para desistir da reeleição Nesta quarta-feira (3), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, rebateu as críticas sobre ele e as pressões para que ele desista...

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden

Nesta quarta-feira (3), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, rebateu as críticas sobre ele e as pressões para que ele desista de concorrer à reeleição ao cargo. De acordo com o norte-americano, ele não pensa em sair da disputa.

