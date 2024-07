Momento MT |Do R7

Presidente francês, Emmanuel Macron, mantém premiê para garantir estabilidade O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu nesta segunda-feira (8) a seu primeiro-ministro Gabriel Attal que continue no cargo...

Alto contraste

A+

A-

O presidente francês, Emmanuel Macron

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu nesta segunda-feira (8) a seu primeiro-ministro Gabriel Attal que continue no cargo "no momento" para "garantir a estabilidade" da França, após as eleições legislativas e a menos de três semanas dos Jogos Olímpicos, anunciou a presidência.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Macron recusa saída de premiê após vitória da esquerda para “garantir estabilidade”

• Cafeicultura terá R$ 6,8 bilhões para financiar a próxima safra

• Grupo de trabalho apresenta relatório final sobre regulamentação do Imposto sobre Bens e Serviços nesta tarde



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.