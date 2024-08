Pressão Internacional por Soluções na Crise Venezuelana Os governos do Brasil, Colômbia e México divulgaram uma nota conjunta nesta quinta-feira (1º) pedindo que o impasse em torno das... Momento MT|Do R7 01/08/2024 - 21h03 (Atualizado em 01/08/2024 - 21h03 ) ‌



Os governos do Brasil, Colômbia e México divulgaram uma nota conjunta nesta quinta-feira (1º) pedindo que o impasse em torno das eleições da Venezuela seja resolvido pela via institucional. O comunicado reforçou ainda a posição dos três países de que que sejam divulgados os dados das eleições do último domingo (28) por mesa de votação.

