Preta Gil Enfrenta Desafio e Recebe Carinho dos Fãs A cantora Preta Gil, de 50 anos de idade, usou as redes sociais, neste domingo (25), para falar que estava no hospital após retomar... Momento MT|Do R7 26/08/2024 - 13h42 (Atualizado em 26/08/2024 - 13h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A cantora Preta Gil, de 50 anos de idade, usou as redes sociais, neste domingo (25), para falar que estava no hospital após retomar tratamento contra câncer. “Continuem aqui comigo, orando e emanando energias positivas. Amo vocês!”, escreveu ela na legenda do post.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Preta Gil recebe apoio após revelar que câncer voltou: ‘Continuem aqui comigo’

• Governo diz que avalia repasse de recursos para aeroporto do RS

• Polícia Civil divulga cartilha orientativa sobre atuação da instituição nas Eleições 2024