Previsão do tempo: chuva intensa e frio no sul e seca no Centro-Oeste A semana inicia com fortes chuvas e uma onda de frio intenso que atinge as regiões Sul e Sudeste do Brasil, mas não trazer grandes...

Momento MT|Do R7 08/07/2024 - 08h03 (Atualizado em 08/07/2024 - 08h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share