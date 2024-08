PRF Apreende 42,6 kg de Skunk em Operação na BR-070 No sábado, 10 de agosto, por volta das 11h, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava fiscalizações no km 287 da...

No sábado, 10 de agosto, por volta das 11h, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava fiscalizações no km 287 da BR-070, no município de Primavera do Leste, em Mato Grosso, quando abordou um ônibus que fazia a linha Cuiabá – Barra do Garças.

