PRF realiza apreensão de cocaína escondida em frascos de termogênico em Comodoro/MT

Na madrugada do dia 12 de junho, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma fiscalização a ônibus no km 488 da BR 174, no município de Comodoro, MT, apreendeu cocaína escondida em frascos de termogênico. A abordagem ocorreu em um veículo de transporte de passageiros que fazia o itinerário Rio Branco x Goiânia. Durante a fiscalização das notas fiscais das encomendas no bagageiro, os policiais notaram que uma das embalagens não correspondia aos produtos descritos em sua nota fiscal, que indicava chá detox. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



