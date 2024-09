PRF realiza operação e recupera veículos em Mato Grosso

Momento MT |Do R7

Na manhã de 07 de setembro de 2024, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou quatro veículos em ações realizadas no estado de Mato Grosso. Em Cuiabá, foram localizados dois semirreboques com indícios de adulteração; em Rondonópolis, uma caminhonete Amarok foi recuperada; e, em Sapezal, um Honda Civic foi encontrado durante uma ação conjunta com a Polícia Militar (PMMT) e a Polícia Civil (PCMT).

