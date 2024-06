Primeira-dama de Mato Grosso participa da entrega de veículos e armamentos para a Polícia Civil

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, juntamente com o governador Mauro Mendes, participará da entrega de veículos, armamentos e equipamentos para a Polícia Civil nesta terça-feira, às 17 horas, no Salão Clóves Vettorato, no Palácio Paiaguás. O investimento de R$ 3,3 milhões é realizado pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

