Primeira-dama de MT agradece ao Governo e à Sesp pelo reforço na segurança do programa SER Família Mulher

O programa SER Família Mulher, idealizado pela primeira-dama do Estado de Mato Grosso, Virginia Mendes, recebeu nesta terça-feira (25.06) um importante reforço para as suas operações. O programa, que é referência nacional no combate aos crimes de violência doméstica, vulneráveis e feminicídio, foi contemplado com novas viaturas para os núcleos de atendimento às vítimas no interior do Estado.

