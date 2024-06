Primeira-dama de MT destaca luta incansável contra a violência doméstica

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, esteve em Nova Mutum, nesta quarta-feira (26.06), para a assinatura do Termo de Adesão do programa SER Família Mulher, idealizado por ela com o objetivo de auxiliar mulheres vítimas de violência doméstica e intensificar as ações de combate. Com o suporte de atendimento e capacitação por meio da Expedição SER Família Mulher – MT Por Elas, o município passará a atender o programa de maneira descentralizada.

