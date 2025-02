Primeira-dama de MT destaca transformação social com o programa SER Família Idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, o programa SER Família tem se destacado como uma importante política... Momento MT|Do R7 22/01/2025 - 12h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, o programa SER Família tem se destacado como uma importante política pública de transformação social, e referência para outros estados do país. Voluntária do atual Governo pela Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf), Virginia Mendes desenvolve programas sociais que tem vencido desafios e gerado resultados concretos para as famílias em situação de vulnerabilidade social no estado, por meio de uma abordagem inovadora que vai além do assistencialismo.

Saiba mais sobre como o programa SER Família está mudando vidas e promovendo a dignidade das famílias em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Militar apreende 274 tabletes de supermaconha em Campo Verde; prejuízo às facções é de R$ 4,5 milhões

Policiais penais frustram fuga de detentos na Cadeia de Peixoto de Azevedo

Governador veta projeto que alterava regras ambientais