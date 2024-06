Primeira-dama de MT leva moradia digna para famílias em Alto Araguaia

O Governo de Mato Grosso entrega, nesta segunda-feira (01.07), às 10h, 50 casas do Programa SER Família Habitação em Alto Araguaia. A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, idealizadora do programa, estará presente na solenidade de entrega, acompanhada do secretário de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Marcelo de Oliveira, e da secretária de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Grasi Paes Bugalho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.