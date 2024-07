Primeira-dama de MT marca presença no Abu Dhabi Grand Slam no Rio de Janeiro Nesta sexta-feira (19.07), a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, juntamente com o secretário de Estado de Cultura, Esporte... Momento MT|Do R7 19/07/2024 - 18h03 (Atualizado em 19/07/2024 - 18h03 ) ‌



Nesta sexta-feira (19.07), a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, juntamente com o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), David Moura, participou da abertura da etapa do Abu Dhabi Grand Slam, realizada no Rio de Janeiro (RJ), na Arena Carioca, localizada no Parque Olímpico, neste final de semana.

