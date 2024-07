Primeira-dama de MT parabeniza premiados pelo programa Alfabetiza MT

Durante a premiação da 3ª Edição do Prêmio Alfabetiza MT, a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, lembrou a importância do programa devido às marcas deixadas pela pandemia Covid-19, motivo pelo qual o programa foi criado. Os prêmios foram entregues na tarde desta terça-feira (02.07), no Ginásio Aecim Tocantins, a 14 professoras dos municípios, uma por DRE que mais alfabetizaram com equidade, 14 estudantes por DRE com as maiores proficiências do Estado e 10 melhores escolas estaduais.

