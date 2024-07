Primeira-dama de MT participa da 3ª edição da Expedição do SER Família Mulher em Juína

‌



A primeira-dama de MT, Virginia Mendes, participa, nesta quarta-feira (17.07), da abertura oficial da 3ª edição da Expedição SER Família Mulher – MT Por Elas, às 13h30, em Juína, município localizado a 746 km da capital mato-grossense. A ação, idealizada por ela, é organizada pela Superintendência de Políticas Públicas para as Mulheres, sob a gestão da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). A programação seguirá até sexta-feira (19.07), com o objetivo de fortalecer as políticas públicas e combater a violência contra as mulheres nos municípios do Estado. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



