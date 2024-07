Primeira-dama de MT se emociona ao ver projeto concretizado em Alto Araguaia

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, idealizadora do programa SER Família Habitação, participou nesta segunda-feira (01.07) da cerimônia oficial de entrega de 50 unidades habitacionais da modalidade faixa 0 no residencial SER Família Habitação em Alto Araguaia, no Bairro Vista do Araguaia. Recepcionada pelo prefeito Gustavo Melo e pela primeira-dama do município, Priscila Dourado e demais autoridades, Virginia Mendes, em seu discurso, falou da alegria de estar no município para as entregas. As famílias contempladas são de extrema vulnerabilidade, conforme previsto no projeto.

