Prioridade no Congresso: Zenaide Maia Luta Contra Desigualdades Sociais

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) afirmou, em pronunciamento na terça-feira (6), ser crucial que a redução das desigualdades se torne um pilar central da agenda legislativa. Para a parlamentar, o Congresso Nacional precisa se empenhar para promover o crescimento do país, incluindo as pessoas mais vulneráveis no Orçamento e buscando um sistema tributário mais justo e coerente com a realidade social.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.