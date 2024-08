Prisão de Foragido: Justiça em Ação no Pará

Momento MT |Do R7

Uma ação conjunta das Polícias Civis de Mato Grosso e do Pará resultou na prisão de um homem procurado por um homicídio cometido no município mato-grossense de Canabrava do Norte, em maio deste ano. M.S., de 61 anos, foi localizado e preso na cidade de Paragominas, nesta sexta-feira (23.08).

