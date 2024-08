Prisão de foragido por feminicídio em Brasília

Momento MT |Do R7

Brasília/DF. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO/DF) localizou, identificou e prendeu, nesta quarta-feira, (29/8), um foragido da Justiça do Distrito Federal com mandado de prisão em aberto por tentativa de feminicídio. A ordem judicial foi expedida em decorrência de investigações conduzidas pela DEAM II/ PCDF.

