Prisão de Suspeita em Caso de Homicídio de Motorista de Aplicativo em Cáceres

Policiais militares do 6º Batalhão prenderam, nesta segunda-feira (12.08), uma mulher suspeita pela morte de Flávio Deluque de Freitas, no município de Cáceres. A vítima trabalhava como motorista de aplicativo e foi executada com tiro em 2022.

