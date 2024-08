Privatização das Loterias: SP em Busca de R$ 3,4 Bilhões O governo do estado de São Paulo estima arrecadar R$ 3,4 bilhões nos próximos 15 anos com a concessão à iniciativa privada do serviço... Momento MT|Do R7 18/08/2024 - 14h36 (Atualizado em 18/08/2024 - 14h36 ) ‌



Imagem de Loterias

O governo do estado de São Paulo estima arrecadar R$ 3,4 bilhões nos próximos 15 anos com a concessão à iniciativa privada do serviço de loterias estadual. O leilão internacional de privatização do serviço está marcado para o dia 13 de setembro e o recebimento das propostas ocorrerá no dia 9 de setembro, às 10h, na sede da B3, na capital paulista.

