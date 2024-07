Produção recorde de soja impulsiona mercado agrícola A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) estima que a produção de soja em grão no ciclo atual atingirá 153... Momento MT|Do R7 20/07/2024 - 11h34 (Atualizado em 20/07/2024 - 11h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-