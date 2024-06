Profissionais de saúde de Diamantino recebem reforço essencial

Essa iniciativa visa garantir que nossos dedicados profissionais estejam preparados para lidar com emergências e prestar assistência de qualidade aos pacientes. Na quarta-feira, 26 de junho, foram entregues as maletas de emergência e todas as equipes participarão de treinamentos sobre o uso seguro e eficaz de medicamentos. A capacitação visa aprimorar o atendimento aos usuários do SUS em nossa cidade e zona rural.

