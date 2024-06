Programa de Atendimento Itinerante Domiciliar em Várzea Grande

Idosos, pessoas com deficiência, acamadas e hospitalizadas, que tem dificuldades de locomoção não precisam mais se preocupar em fazer inscrição ou atualização do Cadastro Único em Várzea Grande. A Secretaria de Assistência Social deu início ao Programa de Atendimento Itinerante Domiciliar, onde uma equipe multidisciplinar está fazendo visita in loco, no atendimento dessas pessoas, que necessitam serem inseridas no Programa Social, para terem acesso a vários benefícios.

