Programa de psicoeducação terapêutica é viabilizado para reeducandos da PCE

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada Criminal, aderiu ao programa “Escola das Virtudes” para formação de reeducandos na Penitenciária Central do Estado. Quarenta participantes serão contemplados com o programa de psicoeducação terapêutica. Com carga horária total de 26 horas, a curso possibilitará a cada reeducando a avaliação de si mesmo a partir de técnicas específicas e aplicação de vivências emocionais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.