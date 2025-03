Programa Escola em Templo Ampliado inicia as atividades em 2025 Prefeita participou da abertura do ano letivo do programa com perspectiva de ampliação do atendimento aos alunos e às escolas A prefeita... Momento MT|Do R7 11/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 11/03/2025 - 22h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prefeita participou da abertura do ano letivo do programa com perspectiva de ampliação do atendimento aos alunos e às escolas A prefeita Flávia Moretti (PL) participou, na tarde desta terça-feira (11), da Aula Inaugural unificada do Programa Escola em Tempo Ampliado (ETA), na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Emanuel Benedito de Arruda’, no bairro Santa Maria. As atividades no contraturno escolar se iniciam a partir desta terça em todas unidades atendidas pelo programa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a educação em Várzea Grande!

Leia Mais em Momento MT:

Prefeita participa de aula inaugural de cursos de inteligência artificial e ciência de dados

Sessão vai homenagear Sarney pelos 40 anos de redemocratização

Comissão de Orçamento deve publicar relatório final no domingo