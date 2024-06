Programa Filhos no Campo: Conhecimento sobre o agro para alunos do Ensino Fundamental de Tangará da Serra O programa Filhos no Campo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) está no município de Tangará da Serra...

O programa Filhos no Campo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) está no município de Tangará da Serra, levando conhecimento sobre a realidade do Agronegócio através do conhecimento das etapas do processo produtivo em dia de campo, para 39 alunos da Escola Estadual Jade Torres, entre os dias 20 e 21 de junho.

