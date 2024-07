Programa Ser Família Habitação: o caminho para conquistar a casa própria Com subsídio de até R$ 20 mil, o Ser Família Habitação, do governo de Mato Grosso, vem abrindo as portas do sonho da casa própria...

Com subsídio de até R$ 20 mil, o Ser Família Habitação, do governo de Mato Grosso, vem abrindo as portas do sonho da casa própria e fomentando o mercado imobiliário local. Dividido em três faixas, o programa habitacional contempla famílias com renda mensal de até R$ 8 mil e pode ser acumulado com o Minha Casa, Minha Vida, gerando descontos de até R$ 75 mil.

