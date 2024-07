Programa SER Família Habitação: Transformando Sonhos em Realidade

Momento MT |Do R7

Transformar sonhos em realidade tem sido uma das maiores satisfações da minha vida como primeira-dama de MT. Ver cada sonho sair do coração, ir para o papel e se concretizar é algo formidável, é incrível. E tudo isso é possível porque o nosso sonho está baseado no amor ao próximo e na responsabilidade de trabalhar com seriedade, especialmente pelos que mais precisam.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.