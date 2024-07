Programa tapa-buracos transforma ruas de Cuiabá

Alto contraste

Moradores do CPA 1, CPA 2, CPA 3 e CPA 4, bairros Alvorada, Parque Ohara, Dr. Fábio, Despraiado e Coophema, e da região central já contam com a melhoria na trafegabilidade das ruas. No decorrer da semana, a Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, potencializou as ações para cumprir a meta de tapar os buracos não só na área central, mas também nos bairros. São várias equipes distribuídas na ação com o objetivo de cumprir a meta estabelecida em até 90 dias. Na área central, 14 bairros já foram atendidos e passaram por um pente-fino para verificar se há algum ponto da via que necessita de atenção. No total, 23 bairros já foram beneficiados nas últimas semanas. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



