Projeções do Imea: Soja em alta e algodão em queda

O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) divulgou nesta terça-feira (03.09) seu boletim semanal, trazendo projeções importantes para o setor agrícola de Mato Grosso. De acordo com o relatório, a colheita de algodão está em fase final, com 86,77% da área prevista já concluída. A produção de algodão em caroço e pluma deve atingir volumes recordes no estado, com 6,39 milhões de toneladas e 2,65 milhões de toneladas, respectivamente.

