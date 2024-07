Projeto Cuiabá Sonoro encerra primeiro semestre de 2024 com espetáculo emocionante

Pais, professores dos alunos que integram o Projeto Cuiabá Sonoro e demais amigos prestigiaram uma belíssima apresentação musical na noite de quarta-feira (10), na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, no encerramento das atividades do primeiro semestre de 2024. Com mais de 80 integrantes de idades variadas, os aprendizes demonstraram o que aprenderam nesse período nos cursos de violão, violoncelo, flauta doce, guitarra e teclado.

