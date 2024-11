Projeto de auxílio aos protetores de animais é mantido em Cuiabá 22/10/2024 Vereadores derrubam parecer pela rejeição do projeto que institui auxílio ao protetor cuiabano de animais domésticos A Câmara... Momento MT|Do R7 22/10/2024 - 16h10 (Atualizado em 22/10/2024 - 16h10 ) twitter

A Câmara de Cuiabá derrubou, em sessão ordinária desta terça-feira (22), o parecer da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária pela rejeição do projeto de lei nº 34051/23, que institui o Auxílio ao Protetor Cuiabano de Animais Domésticos na capital. A proposta é de autoria do vereador Sargento Vidal (MDB). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



