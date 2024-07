Projeto de inclusão social em MT recebe reconhecimento internacional No Abu Dhabi Grand Slam, que acontece no Rio de Janeiro neste final de semana, o embaixador dos Emirados Árabes Unidos (EAU), Saleh...

No Abu Dhabi Grand Slam, que acontece no Rio de Janeiro neste final de semana, o embaixador dos Emirados Árabes Unidos (EAU), Saleh Al Alsuwaidi, destacou e elogiou as ações voluntárias da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, por meio do programa SER Família Inclusivo.

