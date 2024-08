Projeto Jiu-jítsu educacional é visitado pela corregedoria do MPMT Durante a correição ordinária realizada na Promotoria de Justiça de Alto Garças (a 357km de Cuiabá), o corregedor-geral do Ministério...

Durante a correição ordinária realizada na Promotoria de Justiça de Alto Garças (a 357km de Cuiabá), o corregedor-geral do Ministério Público de Mato Grosso, procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, conheceu o projeto “Jiu-jítsu Educacional – Formando Cidadãos”, apoiado pela instituição por meio do Banco de Projetos e Entidades (Bapre). Na quarta-feira (287), ele visitou in loco o projeto gerido pelo Rotary Club, conhecendo as instalações, os professores e os integrantes da diretoria do clube de serviços.

