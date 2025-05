Projeto Mais MT Muxirum inicia ano letivo com turmas de alfabetização em Lucas

“Estou bem feliz, eu quero findar este ano aprendendo a ler. É muito ruim quando você chega em um lugar e tem que ficar perguntado o que está escrito ali. Eu quero aprender para eu conseguir ler sozinha”, disse a dona Oriosdene Ferreira da Silva, de 63 anos, aluna do Projeto Mais MT Muxirum, em Lucas do Rio Verde. As turmas de alfabetização tiveram início nesta segunda-feira (05), em uma parceria entre a Prefeitura de Lucas do Rio Verde e o Governo do Estado de Mato Grosso, através do Projeto Muxirum, oferecendo oportunidade de aprender a ler e escrever para centenas de moradores do estado.

