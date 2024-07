Projeto "Pichação Zero" é iniciado em Cáceres para combater ações de facções criminosas Iniciou nesta quarta-feira (17.07), no município de Cáceres (225 km a oeste de Cuiabá), as ações do projeto “Pichação Zero”, desenvolvido...

