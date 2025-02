Projeto proíbe pesquisa de opinião que inclua pessoa inelegível como candidato

Momento MT |Do R7

O Projeto de Lei 188/25, do deputado Mário Heringer (PDT-MG), proíbe a realização e a divulgação de pesquisa de opinião pública que considere como candidato uma pessoa inelegível. A exceção seriam as pesquisas com fins técnicos ou científicos e os testes de urnas.

