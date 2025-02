Projeto triplica penas de crimes cometidos com arma de fogo roubada de agente de segurança O Projeto de Lei 4044/24 triplica as penas previstas para os crimes de homicídio, constrangimento ilegal, perseguição, violação de...

O Projeto de Lei 4044/24 triplica as penas previstas para os crimes de homicídio, constrangimento ilegal, perseguição, violação de domicílio, roubo, extorsão e fuga de preso quando cometidos com o uso de arma de fogo furtada ou roubada de agente de segurança pública. Segundo o Código Penal, que é alterado pela proposta, as penas básicas para esses crimes são as seguintes:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre a tramitação e projetos de lei.

Leia Mais em Momento MT: