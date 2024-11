Projetos inovadores de Várzea Grande levam professoras a Portugal

Momento MT |Do R7

Não vai ser apenas a professora Juliane Cortez Andrade, da EMEB Jaime Veríssimo de Campos Júnior – Jaiminho, que seguirá para Portugal por conquistar o 2º lugar no concurso Docente Escritor, promovido pela Editora Amado Maker. Mais duas professoras da rede municipal de Várzea Grande tiveram seus projetos classificados e também irão participar do curso STEAM na Fábrica da Ciência Viva na cidade de Aveiro em Portugal no próximo mês de novembro.

