Propostas Inovadoras da Sociedade Civil para o G20 Transição energética e justiça climática são duas preocupações centrais de entidades da sociedade civil que se reuniram durante... Momento MT|Do R7 24/08/2024 - 11h41



Transição energética e justiça climática são duas preocupações centrais de entidades da sociedade civil que se reuniram durante a semana no Rio de Janeiro, durante o Encontro Preparatório da Cúpula Social do G20. As primeiras propostas do documento, que vai ser entregue aos países do G20 em novembro, destacam a importância de um Plano Nacional de Mudança Climática focado na adaptação e construção de resiliência para os grupos mais vulneráveis.

