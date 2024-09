Protesto estudantil continua na Uerj após prazo expirado Estudantes seguem ocupando prédios da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). A instituição havia dado um prazo até as 10h... Momento MT|Do R7 12/09/2024 - 15h42 (Atualizado em 12/09/2024 - 15h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Estudantes seguem ocupando prédios da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). A instituição havia dado um prazo até as 10h desta quinta-feira (12) para que eles deixassem os locais. Sem negociação a respeito das demandas, no entanto, os estudantes afirmam que pretendem seguir com o movimento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Estudantes seguem ocupando a Uerj após fim de prazo dado pela reitoria

• Policiais civis apreendem objetos levados em roubo a borracharia e arma usada no crime

• Nova Rota e Governo de MT assinam ordem de serviço para duplicação de Sinop a Sorriso