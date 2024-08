Protesto Indígena em Brasília: Clamor por Segurança e Direitos Indígenas realizaram nesta quinta-feira (8), em Brasília, um protesto por mais segurança para as comunidades guarani e kaiowá em... Momento MT|Do R7 08/08/2024 - 19h36 (Atualizado em 08/08/2024 - 19h36 ) ‌



Indígenas realizaram nesta quinta-feira (8), em Brasília, um protesto por mais segurança para as comunidades guarani e kaiowá em Mato Grosso do Sul e pela conclusão do processo de reconhecimento de parte dos territórios originalmente pertencente a seus antepassados.

