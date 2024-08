Quadrilha é desmantelada pela PM após furto de cabos de cobre Policiais militares do 5º Batalhão prenderam, nesta quarta-feira (28.08), três homens e uma mulher por formação de quadrilha, furto... Momento MT|Do R7 29/08/2024 - 16h32 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h32 ) ‌



Policiais militares do 5º Batalhão prenderam, nesta quarta-feira (28.08), três homens e uma mulher por formação de quadrilha, furto e receptação no município de São José do Povo (a 267 km de Cuiabá).

