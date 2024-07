Qualifica + VG e rede de supermercados oferecem mais de 100 vagas de emprego em Várzea Grande

O programa Qualifica + VG está fortalecendo e ampliando cada vez mais as parcerias de serviços com instituições privadas na captação de vagas de emprego, para a população local. Nesta quinta-feira (11), mais uma ação será realizada – no Centro de Referência em Assistência Social – CRAS, unidade Jardim Glória, com a presença de profissionais de Recursos Humanos que estão fazendo a entrevista para recrutamento de profissionais de diversos setores, para atuarem em uma rede de supermercado.

